KDK, stajyer avukatlardan 'stajı kaydiye ücreti' alınmasında yasal dayanak bulunmadığını tespit etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), avukatlık stajı için "staj kaydiye ücreti" adı altında ücret alınmasında yasal dayanak bulunmadığını tespit etti.

Avukatlık stajını yapmak için ilgili baro başkanlığına başvuran kişi, stajının başlatılabilmesi için kendisinden "staj kaydiye ücreti" adı altında istenen paranın iadesi ve bu uygulamanın sonlandırılması istemiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak, barolar arasında stajyer avukat adaylarından "staj kaydiye bedeli" talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği bulunmadığını ve kanunda bu konuda açık bir düzenlenme olmadığını tespit etti.

Başvurucudan alınan ücretin iade edilmesi yönünde ilgili Baro Başkanlığına tavsiyede bulunuldu.

KDK'nin tavsiye kararında ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.