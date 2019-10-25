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KDK'den 'sınav ücreti' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, ÖSYM Başkanlığınca uygulanan sınav ücretlerinin aşağı çekilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.
KDK'den 'sınav ücreti' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan sınav ücretlerinin aşağı çekilmesine yönelik tavsiye kararı verdi. 

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma vatandaşlar "ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru ücretlerinin çok pahalı olduğu, özellikle işsiz gençlerin ve öğrencilerin bu ücretleri karşılamakta güçlük çektikleri"ne ilişkin şikayetler iletti.

Sınav başvuru ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesi taleplerini incelemeye alan ve bu konuda bir tavsiye kararı veren KDK, kararında sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğuna vurgu yaptı. Kararda, "Sınav hizmetlerinin sunumunun bir kamu hizmeti olduğu, sınav ücretlerinin yüksek oranda belirlenmesinin ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği" aktarıldı.

KDK, eğitim öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir anayasal hak olduğunun altını çizdi.

"Maddi yetersizlikler içindeki vatandaşlar için indirime gidin"

Verilen tavsiye kararında özellikle "maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirimlere gidilmesinde" kamu yararının bulunduğu ifade edildi.

ÖSYM'ye iletilen tavsiye kararında, sınav başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak da işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılması talep edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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