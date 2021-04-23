  • BIST 1.345
  • Altın 479,825
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Nisan 2018'de yapılan iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavının sonuçları ilan edildi.
KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bazı vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan 2018'de yapılan iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçlarının aradan uzun zaman geçmesine rağmen açıklanmadığını belirterek, kuruma başvurdu.

Başvurularda bu durumun gelecekle ilgili plan yapılması, aile birliğinin kurulması ve yerleşim yerinin seçilmesi gibi hususlarda engel oluşturması sebebiyle mağduriyet yaşandığı ifade edilerek, mülakat sınavının sonuçlarının açıklanması ve hak kaybının sonlandırılması istendi.

Bunun üzerine ilgili idareyle görüşen KDK, Bakanlıktan iyi yönetim ilkeleri ile hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde başvuruyu inceleyerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Bakanlık, iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adayların Bakanlığın internet sayfasından ilan edildiğini KDK'ye bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’den 23 Nisan mesajı23 Nisan 2021 Cuma 12:52
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz23 Nisan 2021 Cuma 12:52
  • Thodex'in kurucusu Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı23 Nisan 2021 Cuma 12:51
  • KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı23 Nisan 2021 Cuma 12:51
  • Evladı dağa kaçırılan annenin gözyaşı 7 yıldır dinmiyor23 Nisan 2021 Cuma 12:50
  • TCG Göksu fırkateyni Marmaris Körfezi'ne geldi23 Nisan 2021 Cuma 11:44
  • Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor23 Nisan 2021 Cuma 11:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı23 Nisan 2021 Cuma 11:35
  • Yurtta 23 Nisan kutlaması23 Nisan 2021 Cuma 11:25
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı23 Nisan 2021 Cuma 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti