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Kebap ustası alacak tartışmasında öldürüldü

TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde hareketsiz yatan Nedim Karataş'ın (38) silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kebap ustası alacak tartışmasında öldürüldü

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Seda Sokak üzerinde park halindeki otomobil içerisinde bir kişinin silahla vurulmuş hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise durumu bildirdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede, suç aleti tabanca ve tabancaya ait mermileri aracın yanındaki otların içerisinde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobilde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişinin kebap ustası Nedim Karataş olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

CEP TELEFONUNDAN MESAJLAR İNCELENDİ

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, olayı tütün satışı yapan Nesip Türkan'ın gerçekleştirdiğini belirleyerek, şüphelinin bulunduğu adreslerde arama yaptı. Şüpheli iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda ikili arasındaki görüşmelere ulaşıldı. Hayatını kaybeden Nedim Karataş'ın yazışmalarda alacak nedeni ile zanlı ile tartıştığı tespit edildi.  

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İddiaya göre, Nedim Karataş ile Nesip Türkan arasında alacak meselesi bulunuyordu. Türkan dün akşam saatlerinde konuşmak üzere buluştuğu alacaklı Karataş ile bir süre konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönmesi sonrası Türkan aracına bindi. Daha sonra Türkan, kendisiyle birlikte aracına binen Karataş'a belindeki silahı çıkarıp iki el ateş etti. Elindeki tabancayı da olay yeri yakınına atan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. 

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekiplerince ortak yapılan çalışmada gözaltına alınan Türkan'ın ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Nesip Türkan, 'Tasarlayarak adam öldürmekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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