Keçiboynuzu hasadı için 12 yıl bekledi, şimdi kilosunu 20 liradan satıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde babasından kalan kıraç ve susuz araziye 15 yıl önce keçiboynuzu diken Musa Yorgancı (50), yıllarca ürün almayı bekledi.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Musa Yorgancı, 15 yıl önce babasından kalan 10 dönüm kıraç ve susuz araziyi değerlendirmek istedi. İnternetten susuz ne yetişebileceğini araştıran Yorgancı, badem ve keçiboynuzunun su istemediğini öğrendi. Bunun üzerine Yorgancı, arazisine keçiboynuzu dikmeye karar verdi. Adana'dan 80 yaban keçiboynuzu fidanı sipariş eden Yorgancı, bunları arazisine dikti. Fidanların tutunması için sadece 1 yıl su veren ardından aşılama yapan Yorgancı, fidanların meyve vermesi için 12 yıl sabırla bekledi. Yorgancı, kara harnup, Kıbrıs ballı harnup ve yabani harnup ağaçlarından 3 yıl önce meyve hasadına başladı.

'1 TONA YAKIN OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'

Bu yılki hasadın 1 ton olmasını beklediğini söyleyen Musa Yorgancı, "Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. 'Susuz ne yapabilirim' diye araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 15 yıl önce Adana'dan 80 fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı. Sonra yine internetten araştırdım. Nasıl aşılandığını öğrendim. Bahçemde 3 çeşit harnup var. Kara harnup, Kıbrıs ballı harnup, bir de yabani harnup var. Hepsi de iyi. Güzel döküm var. Son 3 yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl bayağı güzel. 1 tona yakın meyvemiz olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl da olmuştu" dedi.

'ŞATIŞI ŞU ANDA 10 İLE 20 TL ARASINDA GİDİYOR'

Maliyeti diğer ürünlere göre daha az olan keçiboynuzunun tek maliyetinin toplamak olduğunu anlatan Yorgancı, "İşçilik olarak ağacın içlerini açıyoruz. Ağaç biraz kendisini toplasın diye budama yapmadım. Biraz şemsiye gibi şekil vereceğiz. Satışı şu anda 10 ile 20 TL arasında gidiyor. Pazarlıyoruz. Pazarlamadığımızı da pekmez yapıyoruz. Değirmende iki defa öğütüyoruz. Önce hayvan yemi gibi iri olarak öğütüyoruz. Kurutuyoruz. Sonra değirmenden darı unu şeklinde yeniden öğütüyoruz. Harnup tozu oluyor. O tozu bayanlar böreklerde kakao yerine kullanıyor. Bu doğal tatlandırıcıdır. Bitkisel karbonhidrat değeri yüksek olduğundan çok faydalıdır. Keçiboynuzu pekmezini 50 veya 60 liradan satıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BESİN KAYNAĞI'

Keçiboynuzu bahçesinde incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Keçiboynuzunun katma değeri yükseldi. Şu anda 10 ile 20 lira arasında pazar buluyor. Tüm çiftçilerimize öneriyoruz. Çünkü kırsal yerlerde, suyun olmadığı bölgelerde keçiboynuzu oluyor. Çok da güzel bir besin kaynağı, onun için pazarı da bol, pazarında herhangi bir tıkanma da yok. Uzun soluklu (depolaması) olduğu için depolama konusunda herhangi bir maliyeti olmadığı için istediği zaman çıkarılıp satılabilen ambardaki tahıl gibi bir şey. Geçmişte çocukluğumuzda biz bunu hayvanlara yem olarak kullanıyorduk. Çünkü burası, Yörük olduğumuz için hayvan üretilen bir memleketti. Biz bunları dağlardan topluyorduk. Kışlık olarak keçilerin, hayvanların yemlerine karıştırıyorduk. Ancak şimdi çok ciddi bir besin kaynağı olduğunu öğrendik. Artık pazar değeri arttı. Kurak bölgelerdeki çiftçilerimize ekmelerini talep ediyoruz" dedi.