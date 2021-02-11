Keçikoop, tanıtım standıyla yaygınlaşıyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren e-ticaret platformu Keçikoop ilçe genelinde kurulan tanıtım stantlarıyla da geliştiriliyor.

El emeği ürünlerini satmak isteyen vatandaşın Keçikoop’a büyük ilgi gösterdiğini de aktaran Altınok, “Keçikoop’un tanıtımını ilçemizdeki AVM’lerde kurduğumuz stantlarımızla destekliyoruz. Türkiye ve Ankara`da bir ilk olan Keçikoop’tan vatandaşımız ücretsiz faydalanıyor. E-ticaret platformumuzda, belediyemiz tarafından üretilen temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin yanı sıra vatandaşımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri de satarak onların ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz.” dedi.

ÜRETİM TEŞVİK EDİLİYOR

Altınok, Keçikoop online satış platformunun üretimi teşvik ettiğine de dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünleri, belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda ürünleri, vatandaşlarımız tarafından üretilen takı, süs eşyası ve sanatsal çalışmaları herhangi bir kâr amacı gütmeksizin satıyoruz. Bu hizmetimizle temel amacımız hem üretimi teşvik etmek hem de üretilen eserleri ekonomik gelir kaynağına dönüştürmektir.”