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Keçikoop vatandaşa ekmek kapısı oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde ücretsiz hizmet veren e-ticaret platformu Keçikoop’un vatandaşlar için ekmek kapısı olmaya devam ettiğini belirtti.
Keçikoop vatandaşa ekmek kapısı oldu

SÜS EŞYALARI KEÇİKOOP’TA

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencileri tarafından üretilen ve satışa sunulan el emeği ürünler ile vatandaşlar tarafından üretilen takı, süs eşyası ve sanatsal çalışmaların satışının yapıldığı Keçikoop gelir kapısı oldu. Vatandaşa evlerinde ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme fırsatı sunan Keçikoop, satış değeri olan tüm ürünlere rahatlıkla ulaşılabilecek bir mecra olarak hizmet veriyor.

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“KAR AMACI YOK”

El emeği ürünlerini satmak isteyen vatandaşın Keçikoop’a büyük ilgi gösterdiğini ve üretilen ürünlerin herhangi bir kâr amacı güdülmeksizin satışa sunulduğunu aktaran Altınok, “Türkiye ve Ankara`da bir ilk olan Keçikoop’tan vatandaşımız ücretsiz faydalanıyor. E-ticaret platformumuzda, belediyemiz tarafından üretilen temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin yanı sıra vatandaşımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri de satarak onların ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Bu hizmetimizle temel amacımız hem üretimi teşvik etmek hem de üretilen eserleri ekonomik gelir kaynağına dönüştürmektir.” Diye konuştu.

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