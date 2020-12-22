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Keçikoop’ta satışa sunuldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından üretimi yapılan erişte, turşu, mantı, tarhana ve domates sosunun online satış platformu Keçikoop’ta satışa başladığını duyurdu. 
Keçikoop’ta satışa sunuldu

Altınok, “Belediyemiz tarafından üretilen el yapımı doğal ürünlerimizi vatandaşımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi için kâr amacı gütmeden Keçikoop’ta satıyoruz.” dedi. 

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EVDE ÜRETİLİCEK KEÇİKOOP’TA SATILACAK
Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla hizmete başlayan Keçikoop vatandaşın evlerinde ürettikleri ürünleri ev ekonomilerine katkı sunması ve istihdamı artırması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda e-ticaret platformu Keçikoop’ta vatandaştan gelen el emeği ürünlerin yanı sıra belediye tarafından üretilen erişte, turşu, mantı, tarhana ve domates sosunun da satışı başladı. 

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“ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçikoop’un ücretsiz hizmet verdiğini aktararak şunları söyledi:
“Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı e-ticaret platformumuz Keçikoop hizmete başladı. Vatandaşlarımız da yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden evlerinde ürettikleri ürünleri satabilecekler. Belediyemizin ürettiği yüzde yüz doğal gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kâr amacı gütmüyoruz. Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.”

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