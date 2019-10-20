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Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olan Metin, çobanlığını yaptığı 250 keçiyi otlatırken bir yandan da yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretip, öğretmenlik için sınavlara hazırlanıyor.
Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni

Antalya'da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, bir taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatırken çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden dört yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Fevzi Metin, Elmalı ilçesindeki eskiden köy statüsünde bulunan Bayındır Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

Edebiyat öğretmenliği için sınavlara hazırlanan Metin, boş zamanını değerlendirmek ve ailesine destek olmak için çobanlık yapmaya başladı.

Sabah ezanıyla güne uyanan Metin, eline asasını alıp, gün doğmadan 250 keçiyi ahırdan çıkarıyor, meraya salıyor. Hayvanları otlattıktan sonra sağdığı sütü "peynirlik", "yoğurtluk" ve "satmalık" olarak ayıran Metin, gün boyunca keçileriyle vakit geçiriyor.

Keçilerini otlatırken sınavlara hazırlanmayı da ihmal etmeyen Metin, nisan, mayıs gibi yaylalara gidiyor. Eylüle kadar şehirden ve teknolojiden uzak bir yaşam süren Metin, keçileri ve kitaplarıyla zamanını geçiriyor.

Diğer çobanlara göre de sıra dışı bir yaşam süren Metin, masal okuduğu çocukların ödevlerine yardım ediyor. Yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğreten Metin, mahalle muhtarlığının çalışmalarına da destek veriyor.

Yardımsever ve samimi davranışlarıyla köy sakinlerinin takdirini toplayan, çalışkanlığıyla dikkati çeken Metin, topladığı üzümlerden yaptığı pekmezin de satışını yapıyor.

"Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım"

Fevzi Metin, hayatı boyunca çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Üniversitenin ardından da boş durmamak için ailesinin yanında hayvanlarla ilgilenmeye başladığını aktaran Metin, yaptığı işi avantaja dönüştürerek mahallede bir nevi gönüllü öğretmenlik yaptığını dile getirdi.

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini aktaran Metin, şunları kaydetti:

"Burada elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Onların mutluluğuyla mutlu olmayı biliyorum. En çok da ilgilendiğim çocuklar mutlu oluyor. Atamam yapılsa bile hayvanlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Küçüklüğümden bu yana çobanlık yapıyorum. Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım.Şimdi de KPSS'ye hazırlanıyorum. Çobanlığı severek yapıyorum, bu işle de gurur duyuyorum. Çobanlık yeri geldiğinde rezillik, yeri geldiğinde vezirliktir."

Metin, insanlara faydalı olabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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