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Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık daire

Keçiören’in 19 Mayıs Mahallesi’nde 78 metre kare daire icra yoluyla satılıyor. Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 220 bin TL olarak açıklandı.
Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in 19 Mayıs Mahallesi’nde 78 metre kare daire icra yoluyla satılıyor. 

Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 220 bin TL olarak açıklandı. 

1. Satış Günü : 12/01/2022 

2. Satış Günü : 09/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İcradan satılık dairenin özellikleri için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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