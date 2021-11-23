Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in 19 Mayıs Mahallesi’nde 78 metre kare daire icra yoluyla satılıyor.
Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 220 bin TL olarak açıklandı.
1. Satış Günü : 12/01/2022
2. Satış Günü : 09/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
İcradan satılık dairenin özellikleri için TIKLAYIN.
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