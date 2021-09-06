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Keçiören Aşağı Eğlence’de icradan satılık daire

Başkent Ankara’nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. General Dr. Sağlam Tevfik caddesi Küçükhasbahçe sokakta bulunan ve icradan satılık dairenin muhammen bedeli 160 bin TL.
Keçiören Aşağı Eğlence’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent Ankara’nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

General Dr. Sağlam Tevfik caddesi Küçükhasbahçe sokakta bulunan ve icradan satılık dairenin muhammen bedeli 160 bin TL.

Keçiören Aşağı Eğlence icradan satılık dairenin birinci satış günü: 05.10.2021 14:30

İkinci Satış Günü: 05.11.2021 14:30

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYIN.  

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Gazeteilksayfa.com


 

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