Keçiören Aşağı Eğlence’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent Ankara’nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
General Dr. Sağlam Tevfik caddesi Küçükhasbahçe sokakta bulunan ve icradan satılık dairenin muhammen bedeli 160 bin TL.
Keçiören Aşağı Eğlence icradan satılık dairenin birinci satış günü: 05.10.2021 14:30
İkinci Satış Günü: 05.11.2021 14:30
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