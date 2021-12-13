Keçiören Atapark mahallesinde icradan satılık 2+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 2+1 bodrum kat dairesi icra yoluyla satılıyor.
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.
1. Satış Günü : 03/02/2022
2. Satış Günü : 02/03/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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