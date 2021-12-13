Keçiören Atapark mahallesinde icradan satılık 2+1 daire

Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 2+1 bodrum kat dairesi icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.