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Keçiören Atapark mahallesinde icradan satılık 2+1 daire

Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 2+1 bodrum kat dairesi icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.
Keçiören Atapark mahallesinde icradan satılık 2+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 2+1 bodrum kat dairesi icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.

1. Satış Günü : 03/02/2022 

2. Satış Günü : 02/03/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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