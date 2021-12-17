Keçiören Ayvalı’da icradan satılık 5+1 dubleks

Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nce gerçekleştirilecek olan satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. Keçiören Ayvalı’da icradan satılık 5+1 dubleks dairenin değeri 440 bin TL.