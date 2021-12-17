Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca gerçekleştirilecek olan satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Keçiören Ayvalı’da icradan satılık 5+1 dubleks dairenin değeri 440 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 07/02/2022
2. Satış Günü : 10/03/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
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