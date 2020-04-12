Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi dezenfekte edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in her mahallesinde topyekûn temizlik çalışması yürütüyoruz.

Bağlum Karşıyaka Mahallesinde 24 araç ve 60 personelimizle tüm cadde ve sokaklarla birlikte ibadethane, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarını temizleyerek dezenfekte ettik. Belediye olarak tüm mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

TEMİZLİK ORDUSU KARŞIYAKA MAHALLESİNDE

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesinde 24 araç ve 60 personelden oluşan temizlik ekibi; vakumlu yol süpürme araçları, tankerler, çöp kamyonları, çöp acil araçları ve evsel atık bertaraf araçlarıyla temizlik çalışması yaptı. Temizlik ekiplerinin gün boyu eş zamanlı olarak sürdürdüğü detaylı temizlik çalışmaları Bağlum sakinlerinin beğenisini topladı.

51 MAHALLE DETAYLI TEMİZLENİYOR

Başkan Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan temizlik ekibinin Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini ve dezenfekte ettiğini belirterek, “Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz” dedi.

“3 BİN 141 NOKTA DEZENFEKTE EDİLDİ”

Altınok, koronavirüs salgınıyla toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda da uyardı. Başkan Altınok şunları söyledi:

“Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, cem evi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 3 bin 141 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttük. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.”

