  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi dezenfekte edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in her mahallesinde topyekûn temizlik çalışması yürütüyoruz.
Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi dezenfekte edildi

Bağlum Karşıyaka Mahallesinde 24 araç ve 60 personelimizle tüm cadde ve sokaklarla birlikte ibadethane, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarını temizleyerek dezenfekte ettik. Belediye olarak tüm mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

TEMİZLİK ORDUSU KARŞIYAKA MAHALLESİNDE

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesinde 24 araç ve 60 personelden oluşan temizlik ekibi; vakumlu yol süpürme araçları, tankerler, çöp kamyonları, çöp acil araçları ve evsel atık bertaraf araçlarıyla temizlik çalışması yaptı. Temizlik ekiplerinin gün boyu eş zamanlı olarak sürdürdüğü detaylı temizlik çalışmaları Bağlum sakinlerinin beğenisini topladı. 

dsa_7575.jpg

51 MAHALLE DETAYLI TEMİZLENİYOR

Başkan Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan temizlik ekibinin Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini ve dezenfekte ettiğini belirterek, “Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz” dedi.

“3 BİN 141 NOKTA DEZENFEKTE EDİLDİ”

Altınok, koronavirüs salgınıyla toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda da uyardı. Başkan Altınok şunları söyledi:
“Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, cem evi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 3 bin 141 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttük. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.”
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçe Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ilçede görevli polislerin Polis Haftasını kutladı12 Nisan 2020 Pazar 11:58
  • Kızılcahamam Belediyesi tüm esnafa ücretsiz maske dağıttı12 Nisan 2020 Pazar 11:51
  • Kızılcahamam’da Sokak ve Caddeler Önce Yıkanıyor, Sonra Dezenfekte Ediliyor12 Nisan 2020 Pazar 10:35
  • Pazar Yeri Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi12 Nisan 2020 Pazar 10:30
  • Keçiören Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi canlı yayınla yapıldı12 Nisan 2020 Pazar 04:55
  • Ekmekler Kahramankazan Belediyesi’nden12 Nisan 2020 Pazar 04:48
  • Ankara'nın suyu tertemiz12 Nisan 2020 Pazar 04:41
  • Altındağ'da şoförlere maske dağıtıldı12 Nisan 2020 Pazar 04:34
  • Etimesgut’ta 64 bin ekmek üretilerek halka dağıtımı yapıldı12 Nisan 2020 Pazar 02:22
  • Ankara’nın içme suyu temiz ve sağlıklı12 Nisan 2020 Pazar 01:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti