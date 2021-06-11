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Keçiören Bağlum Karşıyaka’ya mahalle konağı yapılıyor

Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ne Mahalle Konağı yapılıyor. Karşıyaka Mahalle Konağı yapım işi ihalesinin detayları haberimizde:
Keçiören Bağlum Karşıyaka’ya mahalle konağı yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ne Mahalle Konağı yapılıyor. 

Bağlum Karşıyaka Mahalle Konağı yapım işi ihalesinin içeriği “1 Adet 2 Katlı 275 m2 Oturum Alanı Olan Betonarme Bina Yapım İşi” olarak ilan edildi. 

Karşıyaka mahalle konağı yapım ihalesinin sahibi Keçiören Belediye Başkanlığı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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