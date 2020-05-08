Keçiören Basınevleri Mahallesine 80 metre uzunluğunda merdiven 

Vatandaşların evlerine rahat ulaşabilmesi ilçenin birçok noktasında dik yokuşlu alanlara merdiven yapan Keçiören Belediyesi, aynı zamanda bu alanlarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması da yürütüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Basınevleri Mahallesi’nde yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında 80 metre uzunluğundaki merdiven yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Altınok, “Lavanta Sokak’ta bulunan bu alandaki metruk gecekonduları yıkarak ağaçlandırma, çevre düzenleme ve aynı zamanda merdiven yapımına başladık. Gecekondular kenti Keçiören’i modern bir ilçe haline getirdik. Bu şehrin hizmetkârı olmaya devam ediyoruz” dedi.

KEÇİÖREN’İ GEZİLİP GÖRÜLECEK İLÇELER LİSTESİNE SOKTUK

Yeni yapılaşmalarla birlikte ilçe sınırlarının genişlediğini, modern şehirleşme anlayışıyla ve kentsel dönüşümle de Keçiören’in daha estettik bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Altınok, “Çocukken Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk” ifadelerini kullandı.

Altınok, görüntü kirliliğini ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil Keçiören inşa edildiğini de ifade ederek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmetin seferber edildiğini söyledi.

BAĞLUM’DA YENİ YOL YAPIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu arada Keçiören Belediyesi Bağlum Karakaya ve Hisar mahallelerinde yeni yol yapım çalışması başlattı. Yol yapımı tamamlandığında burada bulunan yeni yerleşim yerlerine ulaşım daha kolay sağlanacak.