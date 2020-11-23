Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “20 çeşit üretiyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye öz kaynaklarıyla 20 çeşit dezenfektan ve kolonya ürettiklerini ve dağıttıklarını söyledi.

Altınok, “Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve koordinelerinde sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları neticesinde gerekli her türlü tedbiri alarak 90 bin adet birinci sınıf el ve cilt dezenfektanı üretip dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bugüne kadar 45 bin adet kolonya üretip dağıttık.” dedi.

“ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDIK”

Keçiören’deki cadde, sokak, park ve pazarları hem denetleyen hem de üretilen kolonya ve dezenfektanları dağıtan Altınok, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini de artırdıklarını kaydetti.



Altınok, kolonya ve dezenfektan üretimine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Vatandaşımızın sağlığı için sürekli sahadayız. Pandemi ile mücadele kapsamında başlattığımız kolonya ve dezenfektan üretimimizi Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü hocalarının danışmanlığında belediyemize ait laboratuvarda çalışan AR-GE ekibimiz her geçen gün artırıyor. Uzman üretim ekibimiz ise şuan itibarıyla 5 çeşit yetişkin ve 3 çeşit çocuk kolonyası olmak üzere toplamda 8 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Üretim kapasitesine paralel olarak dezenfektan üretim çeşitliliğimizi de artırarak; 3 çeşit çocuk kıyafet dezenfektanı, 3 çeşit yetişkin kıyafet dezenfektanı ile 5 çeşit çocuk el ve cilt dezenfektanı üretimini devam ettiriyoruz.