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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “20 çeşit üretiyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye öz kaynaklarıyla 20 çeşit dezenfektan ve kolonya ürettiklerini ve dağıttıklarını söyledi. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “20 çeşit üretiyoruz”

Altınok, “Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve koordinelerinde sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları neticesinde gerekli her türlü tedbiri alarak 90 bin adet birinci sınıf el ve cilt dezenfektanı üretip dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bugüne kadar 45 bin adet kolonya üretip dağıttık.” dedi. 

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“ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDIK”
Keçiören’deki cadde, sokak, park ve pazarları hem denetleyen hem de üretilen kolonya ve dezenfektanları dağıtan Altınok, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini de artırdıklarını kaydetti.

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Altınok, kolonya ve dezenfektan üretimine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Vatandaşımızın sağlığı için sürekli sahadayız. Pandemi ile mücadele kapsamında başlattığımız kolonya ve dezenfektan üretimimizi Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü hocalarının danışmanlığında belediyemize ait laboratuvarda çalışan AR-GE ekibimiz her geçen gün artırıyor. Uzman üretim ekibimiz ise şuan itibarıyla 5 çeşit yetişkin ve 3 çeşit çocuk kolonyası olmak üzere toplamda 8 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Üretim kapasitesine paralel olarak dezenfektan üretim çeşitliliğimizi de artırarak; 3 çeşit çocuk kıyafet dezenfektanı, 3 çeşit yetişkin kıyafet dezenfektanı ile 5 çeşit çocuk el ve cilt dezenfektanı üretimini devam ettiriyoruz. 

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