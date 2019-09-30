Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şubesi’nin düzenlediği aşure programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Cemevi yapımı için 900 metrekare arsa tahsis ettiklerini açıkladı.

Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şubesi tarafından Barış Yolu’nda düzenlenen Kerbela Şehitlerini Anma Programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Adnan Kahraman, CHP Keçiören İlçe Başkanı Kubilay Oksay, Saadet Partisi Keçiören İlçe Başkanı Davut Açıkgöz ve vatandaşlar katıldı.

“CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİM”

Muharrem ayının hem mübarek hem de matem ayı olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, Ortadoğu’da yaşanan savaşlara dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

“İmam Hüseyin’e, Ehlibeyte rahmet olsun. Bugün Ortadoğu’da kardeş kardeşi öldürüyor, ateş gelip sınırımıza dayandı, karışık bir dönem ve coğrafyada yaşıyoruz. Kerbela’dan ders alıp, yeni Kerbela’lar yaşanmaması için çalışmalı, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) ‘Mümin müminin kardeşidir’ Hadis-i Şerifini rehber edinmeliyiz. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım’. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkalım, gemi batarsa gemideki herkes batar. Cami de Cemevi de bizim, ayrımız, gayrımız yok. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’”

Altınok, 900 metrekare arsa tahsis ettikleri Cemevi yapımına her türlü desteği vereceklerini de söyledi.

YAVAŞ: KERBELA HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKANLARIN DAVASIDIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Muharrem ayının hem matem ve huzur ayı olmasının yanı sıra hak, adalet ve hakikati hatırlattığını vurguladığı konuşmasında, “Kerbela haksızlığa karşı çıkanların davasıdır. Parçalanıp bölünmemek için iri ve diri şekilde yaşamaya gayret göstermeliyiz” dedi.

Yavaş, Keçiören’in arsa tahsisini yaptığı Cemevi’nin inşaatında Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

İKİ BAŞKANA DA TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da “Arsa Keçiören’den, inşaat Büyükşehir’den iki Başkana teşekkür ediyoruz” dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören’in huzur ve barışına katkı koyanlara teşekkür ederek “Önemli olan ortak paydada buluşmak” ifadesini kullandı.

ARSAYI 900 METREKAREYE ÇIKARAN BAŞKAN ALTINOK’A BÜYÜK ALKIŞ

Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başbuğa da “İçimizi acıtan, vicdanları kanatan Kerbela faciası için matem ayında bir aradayız” diyerek başladığı konuşmasında bir önceki dönemde tahsis edilen 333 metrekare arsanın Başkan Altınok tarafından 900 metrekareye çıkarıldığına dair şu bilgiyi paylaştı:

“Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok 333 metrekare size yetmez dedi ve arsayı 900 metrekareye çıkardı, Belediye Meclisinden de karar geçti, kendisine çok teşekkür ediyoruz.” Başbuğa’nın bu sözleri büyük alkış aldı.

Program Erdal Beyazgül, Gülseren Kılıç konserinin ardından lokma duası ve aşure dağıtımı ile son buldu.



