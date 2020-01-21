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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Cumhuriyet Kulesi'ni mutlaka bitireceklerini söyledi

Cumhuriyet Kulesi’nin 2021 yılında tamamlanacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını taçlandıracağımız vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesi’ni muhakkak bitireceğiz” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Cumhuriyet Kulesi'ni mutlaka bitireceklerini söyledi

Cumhuriyet Kulesi etrafında hafriyat çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, kulenin ihalesinde de sona yaklaştı. Önümüzdeki ay ihalesi yapılması beklenen kuleden, tamamlanması halinde aylık 2 milyon TL kira geliri hedefleniyor.

“AYDA 2 MİLYON TL KİRA GETİRECEK”

Katma değer yaratan bir proje olarak Cumhuriyet Kulesi’nin, Keçiören’in ve Ankara’nın marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Altınok, “Şimdiden işletmelerle ilgili çok talep var. Kuleden ayda en az 2 milyon TL belediyemize kira geliri olacak. Ticaretin canlanması için Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz. Cumhuriyet kulemizi inşa etme nedenlerimizin başında Keçiören’i ziyaret etmek isteyen insanların sayısını ve ticaret hacmini artırmak geliyor” diye konuştu. 

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“KULE; TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK BİR MİMARİYE SAHİP OLACAK”

Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili de bilgi veren Başkan Altınok şunları aktardı: “Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”

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