Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Huzurevi ziyaretinde bulundu

Keçiören Belediyesi huzurevinde denetimlerde bulunan başkan Altınok, huzurevi sakinleriyle buluştu.

Yaşlıları odalarında ziyaret eden Altınok, burada konforlu bir yaşam alanı sunmak için belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir. Büyüklerimize yapılan hizmetlerimizi gönülden ve sevgiyle yapıyoruz. En keyif aldığımız programlar yaşlılarımızla gerçekleştirdiğimiz, onların dualarını aldığımız programlardır” dedi.

“ANNE VE BABADAN HAYIR DUASINI ALMAYANIN VAY HALİNE”

Başkan Altınok, anne ve baba hakkının İslam dinindeki önemine de dikkati çekerek, “Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz, anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline, onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

“RIZA, GÖNÜL VE DUA ALMAK ÖNEMLİ”

Başkan Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Burası da bizim Sevap Merkez Bankamız, burada rıza, gönül ve dua almak önemli. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm âlemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır, hele de anne, babaysa bunun kıymeti daha fazladır. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyrulmuştur. Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, zaman ve sevgi verilerek yapılan hizmettir.”

