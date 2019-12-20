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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başkanım Okulumda” etkinliği kapsamında Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Başkan Altınok, “1994’te göreve geldiğimizde okullara destek verme konusunda belediyecilikte ilkleri gerçekleştirdik. Ben Keçiören çocuğuyum, Keçiören’in hizmetkârıyım” dedi.

Başkan Altınok, başarılı olmaları konusunda öğrencilerle bir dizi deneyimlerini paylaşarak, “Gençler inanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var” diye konuştu.
Her bir Türk gencini, Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.” 

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“DAVASI VE SEVDASI OLMAYANIN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOKTUR”

Başkan Altınok ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılına da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de aday olduk ve Keçiören’e hizmetkâr olduk. Aday olduğumuz partinin 6 bin 800 oyu vardı. Eğer başkan seçilebilmemiz için 60 bin oy almamız gerekiyordu. Ekibimizi kurduk ve toplantılar yaptık. Ben arkadaşlarıma büfe, kavun, karpuz sevdası olanlar partiyi bıraksın gitsin dedim. Davası ve sevdası olmayanın başarılı olma şansı yoktur. Bizim bulunduğumuz görevin hesabı büyüktür. Vatandaşlarımız bizlere güvenerek beytülmali emanet etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Beytülmalden ufak bir zerre aşıran cennet yüzü göremez’ buyurmuştur.”
Programın sonunda, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Altınok, “Neden siyasete atıldınız?” sorusuna, “Vatanımıza milletimize devletimize hizmet edip faydalı işler yapmak için” cevabını verdi.

TÜRK BAYRAKLI ÇELENK HEDİYE ETTİLER

Başkan Altınok’un talimatıyla bakım ve onarımı yapılan Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun minik öğrencileri de Başkan Altınok’a Türk bayraklı çelenk hediye ettiler. Okul müdürü Hafize Nuray Seylan da verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Herhangi bir ricamız olduğunda bizleri kırmayarak taleplerimizi yerine getiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
 

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