Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok seferberlik başlattı

Başkan Altınok, “Keçiören’imize birçok sözümüz var. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm birim müdürlüklerimizle birlikte seferberlik başlattık” dedi.

KEÇİÖRENLİLER SEFERBERLİKTEN MEMNUN

Keçiören Belediyesinin, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına daha da hız kazandırması için birim müdürlüklerine talimat veren Başkan Altınok, belediye personellerini topyekûn sahaya çekti. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünün ilçe genelinde başlattığı trimer kazıma, sıcak asfalt serim, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çiçek dikimi, park ve bahçe yenileme çalışmaları, Çevre Koruma Müdürlüğünün sinek ve sivrisineklere karşı sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları, Temizlik İşleri Müdürlüğünün rutin temizlik, yıkama ve 246 ibadethanede yürüttüğü temizlik çalışmaları, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün konser ve mezuniyet töreni etkinlikleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetleri, Genlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Yaz Spor Okulları eğitim çalışmaları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hizmet içi eğitimleri ve beraberinde Basın Yayın ile Özel Kalem Müdürlüklerinin vatandaştan gelen şikâyet-talepler için oluşturdukları ortak ağda yürütülen tasnif çalışmaları hizmette ulaşılabilirliği artırdı. Keçiörenli vatandaşlardan gelen olumlu geribildirimler ise bu çalışmalardan duyulan memnuniyeti gün yüzüne çıkardı.

ULAŞILABİLİR BİR HİZMET NOKTASIYIZ

Başkan Altınok, vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik talep ve şikâyette bulunabilmeleri için birçok iletişim ağı geliştirdiklerini kaydederek, “Ben her gün sahada vatandaşlarımın arasındayım. Herhangi bir talebi olanlar bu taleplerini bizlere yüz yüze iletebiliyorlar. Belediyemizin resmi facebook, twitter ve instagram hesaplarının yanı sıra benim de facebook, twitter ve instagram hesaplarım var. Bu kanallardan da bize rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Tüm bunların yanında Keçiören Belediyesi Çağrı merkezi, CİMER, Ankara Valiliği Bilgi Edindirme Başvuruları, Keçiören Kaymakamlığı Başvuruları, ABB Mavi Masa Başvuruları, e-mail ve whatsApp başvuru seçenekleriyle Keçiören Belediyesi ulaşılabilir bir hizmet dağıtım noktası haline geldi” diye konuştu.