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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sporculardan başarı sözü aldı

Türkiye derecesi yapan İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi sporcuları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ettiler. Başkan Altınok, “Spor ve sporcu dostu Keçiören olarak yeni şampiyonlar yetiştirmek için durmaksızın çalışmaya
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sporculardan başarı sözü aldı

İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ercan Malçok ve beraberindeki sporcu gençler Başkan Altınok’u makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Liselerarası Dünya Şampiyonası Oryantiring branşında Türkiye şampiyonu, Dünya 11.’si, Okullar arası Ragbi Müsabakalarında Kız Takımı Türkiye 3., erkek takımı Türkiye 4., Okullar arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası bilek güreşinde Türkiye 5.’si olan sporcuları tebrik eden Başkan Turgut Altınok başarılarının devamını diledi.

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OKULLARA DESTEĞE DEVAM MESAJI

Başkan Altınok, sporcuların milli başarılarla göğsümüzü kabartmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Okullarımızın fiziki altyapılarını iyileştirecek ve gerekli her türlü hizmeti sunacağız. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetinizde ve emrinizdedir” diye konuştu. 
Başkan Turgut Altınok’a spor ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür eden gençler, yeni başarılara imza atacaklarının da sözünü verdiler.

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