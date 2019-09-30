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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşları spor yapma konusunda uyardı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Kalbin için harekete geç” etkinliğinde vatandaşlara spor yapma önerisinde bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşları spor yapma konusunda uyardı

Kalaba Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, gençler Dünya İkincisi güreşçi Ayşegül Özbege, İstanbul Boğazını yüzerek geçen ilk down sendromlu Milli Sporcu Hasan Gökhan Kotan, Kung-Fu Avrupa Şampiyonu Eda Nur Çağdaş, spor kulüpleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

“EN ÖNEMLİ GİDER KALEMİMİZ SAĞLIK HARCAMALARI”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçen hafta Avrupa Hareketlilik Haftasıydı, bugün de Dünya Kalp Günü. Kalbinizi, sağlığınızı koruyun. Sağlıklı toplumun temeli spordur, spor yapmayan daha çok hasta olur. Hastalıkların nedenlerinden biridir hareketsizlik. Bugün devletimizin en önemli gider kalemi SGK, 100 milyardan fazla açık var. Sağlıklı bir nesil için günde 10 bin adım atın, bir saatinizi kendinize, sağlığınıza ayırın. Vatanını, ülkesini, kendisini, ailesini seven spor yapmalı ve devletimizin sağlık yükünü almalı” diye konuştu.
Altınok spor yapmamanın mazeretinin tembellik olduğunu da söyleyerek spora teşvik için Keçiören’de çok sayıda spor tesisi, yürüyüş ve bisiklet yolu, spor donatıları olduğunun da altını çizdi.
Başkan Altınok, Halil Mutlu’nun etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti, “Defalarca Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş bir isim ülkemizi çok mutlu etti” sözleriyle dile getirdi.

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BULUT: HAYAT KONFORU İÇİN EGZERSİZ ŞART

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da teknoloji bağımlılığı ve hareketsizliğin obeziteyi tetiklediğine dikkat çekerek, “Yedik ve içtiklerimize dikkat edelim, hayat konforu için egzersiz şart, Ankara ve Türkiye’nin yıldızı Keçiören’in imkanları spor yapmanız için geniş ve yeterli” dedi.

GÜLÜM: ÖNLEYİCİ TEBDİR SPOR

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de ölümlerin yüzde 40’ının kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı bilgisini paylaşarak önleyici tedbirin spor olduğunu söyledi.
Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de uzman doktor ekibiyle vatandaşlara tansiyon, nikotin, şeker ölçümü yaptı, ayrıca organ bağışına teşvik için bilgilendirme standı açarak bilgi almak isteyenleri bilgilendirdi.

KIRMIZI BALONDAN KALPLE YÜRÜDÜLER

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nden 80 bisikletçinin de katıldığı etkinlikte balondan yapılan kırmızı kalple Atatürk Bahçesi Botanik Park’ta yürüyen protokol ekibi ve vatandaşlar ellerinde, “Spor kalbin en iyi dostudur”, “Kalbimizi koruyalım içinde sevdiklerimiz var”, “Kalbin için pedalla” yazılı dövizler taşıdılar.
Yaz spor okullarında dereceye girenlere madalya takdiminin yapıldığı programda Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Nevzat Helvacıoğlu’na Başkan Altınok katkılarından dolayı teşekkür plaketi de verdi.

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