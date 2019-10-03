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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlıları ziyaret etti

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen programa katılarak, huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öperek dualarını alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, za
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlıları ziyaret etti

Huzurevinde güngörmüş büyüklerin katıldığı programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önceki kuşağın Cumhuriyetin kuruluş dönemine de şahitlik ettiğine, sanayi, tarım, eğitim alanındaki reform sürecini yaşadığına vurgu yaptı. Başkan Altınok, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk bir kahramandır, tarihe ve geleceğe mühür vurmuş bir devlet adamıdır. O günlerden bugünlere önemli gelişmeler kaydettik, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için çok emekler verildi, beytülmale sahip çıkan, bu ülkeye emeği geçen, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz, bayrağımız, Cumhuriyetimiz sonsuza kadar payidar olsun” dedi.

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“BİR İNSANIN GÖNLÜNÜN YIKILIŞI TÜM ALEMİN YIKILIŞIDIR”

Başkan Altınok, anne ve baba hakkının önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi:
“Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz, anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline, onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Burası da bizim Sevap Merkez Bankamız, burada rıza, gönül ve dua almak önemli. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm alemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır, hele de anne, babaysa” ifadelerini kullandı.
Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ Hadis-i Şerifini de hatırlatan Altınok, “Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, zaman ve sevgi verilerek yapılan hizmettir” dedi.
Altınok, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler vererek hatırlarını sorarken programda ses sanatçıları Neslihan Demir, Adnan Aydın ve TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Celal Abacı çeşitli şarkılar seslendirerek huzurevi sakinlerine eğlenceli bir gün yaşattılar.

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