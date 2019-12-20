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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan hediye bisiklet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pınarbaşı Mahallesinde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi Ekrem Demir’in bisiklet hayalini Özel Kalem Müdürlüğüne verdiği talimatla gerçekleştirdi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan hediye bisiklet

Başkan Altınok, “Ekrem geçtiğimiz günlerde makamımıza gelerek bisikleti olmadığını, bizden bisiklet talep ettiğini belirtti. Biz de Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yavrumuzun isteğini geri çevirmedik” dedi. 

BAŞKAN ALTINOK: GÖNLÜNE DOKUNAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYİ

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her yaştan vatandaşın gönlüne dokunan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Pınarbaşı Mahallesinde ikamet eden Osman Hamdibey Ortaokulu öğrencisi Ekrem Demir’in bisiklet hayali gerçekleştirildi. 
Başkan Altınok, gençlerin ve çocukların özgüvenli bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye’nin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemiz yavrularımızın omuzları üzerinde yükselecek, muasır medeniyetler seviyesine onlarla ulaşacaktır. Bizler de çocuklarımızın hayallerine çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın gelişen ve büyüyen hayalleri vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için yapılacak hayırlı işlerin birer habercisidir” diye konuştu. 

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Bisikleti Keçiören Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünden teslim alan Ekrem Demir de Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Hep bisiklet hayalim vardı. Başkanımızın makamına gelerek bisikletimin olmadığını söyledim. Başkanımız da bisiklet isteğimin yerine getirileceği söyledi. Bir kaç gün sonra da bisikleti almaya geldim ve çok mutlu oldum” dedi.
 
 

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