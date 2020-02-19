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Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 10 ayda 180 milyon lira borç ödediklerini söyledi.
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ödediğimiz toplam borç 180 milyon liradır. Bu borcu 10 aylık sürede emanetin beytülmal olduğunun bilinciyle gayrimenkul satmadan ve kredi kullanmadan ödedik. Belediyemize kazandırdığımız 112 hizmet aracıyla da her ay 6 milyon 750 bin lira tasarruf sağladık” dedi. 

“YATIRIMLARIMIZLA KEÇİÖREN’İ KALKINDIRACAĞIZ”

Göreve geldikleri ilk 10 ay içerisinde önemli yatırımlar için adım atıldığını, bundan sonraki süreçte de Keçiören, Ankara ve Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Altınok, şunları söyledi:
“Bir taraftan belediyemizin borçlarını öderken diğer taraftan da örnek projelerden oluşan yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Belediyemize ait borçları kredi kullanmadan ve gayrimenkul satmadan ödüyoruz. 10 aylık sürede 180 milyon lira borç ödedik. 

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Aynı zamanda kiralık araç giderlerinin ortadan kaldırılması için de önemli adımlar attık. Göreve geldiğimiz ilk hafta belediyeye ait tüm kiralık araçların sözleşmesini feshederek; 1 platform aracı, 44 çöp kamyonu, 10 çöp transfer semitreyleri, 10 kamyonet, 8 yol süpürme aracı, 3 cenaze aracı, 9 çekici, 4 su tankeri, 1 vidanjör, 14 otomobil, 4 transit, 1 otobüs, 1 minibüs, 2 çöp taksi olmak üzere 112 hizmet aracını satın aldık.”

“CUMHURİYET KULE’MİZİ 2021’DE AÇACAĞIZ”

Başkan Altınok, 2020 yılında da birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek şu bilgileri aktardı:
“10 ayda sokak ve caddelerimize 26 milyon liralık asfalt serimi gerçekleştirdik. 2020’de daha çok asfalt ihalesi yapmak suretiyle Keçiören'deki asfalt problemini en aza indireceğiz. Belediye hizmet binamızın yanında bulunan arsamızda 400 araçlık kapalı otopark projesinin de temellerini attık. Otoparkımız, Ankara’da uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyor. Otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule’mizin de ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule’mizin açılışını yapacağız. Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız.”
 

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