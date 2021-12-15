Keçiören Belediyesi Ailem Olur Musun? projesiyle hayvanları sahiplendiriyor

Keçiören Belediyesi sokak canlılarına yeni yuva bulmak için belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden “Ailem Olur Musun?” projesi başlattı.

Bu kapsamda bir günde 3 minik kedi yavrusu sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

Bir ay önce başlatılan “Ailem Olur Musun?” projesi kapsamında toplam 9 kedi yavrusunun sahiplendirildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin farklı noktalarında bulduğumuz bakıma muhtaç kedi ve köpek yavrularını bakım ve tedavi altına alıyoruz. Daha sonra da onlara mutlu olacakları bir yuva buluyoruz. Web sitemizde yer alan “Ailem Olur Musun?” platformu üzerinden sahiplendirmek istediğimiz canlılarımızı yayımlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada bulunan formu doldurarak belediyemize sahiplenme başvurunda bulunuyor. Ekiplerimiz başvuruyu yapan hayvanseverimizle iletişime geçerek sağlıklı olan canlımızı sahiplendiriyor.” dedi.

Bu arada Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesinde yer alan “Ailem Olur Musun?” platformu hayvan sahiplendirmek isteyen vatandaşlara da kolaylık sağlıyor. Platformda yer alan ‘Sahiplendirmek İstiyorum’ seçeneğini tıklayanlar sahiplendirmek istedikleri canlının bilgisini ve fotoğrafını girerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine iletebiliyorlar. Böylece bu canlılar da “Ailem Olur Musun?” platformunda yayımlanabiliyor.