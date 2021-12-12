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Keçiören Belediyesi AR-GE Merkezi tarafından başlatılan sabun üretim kapasitesi artırıldı

Keçiören Belediyesi tarafından pandemi sürecinde kolonya, maske ve dezenfektan üretimi yapılan Araştırma ve Geliştirme Merkezi (AR-GE) tarafından başlatılan sabun üretimlerinde üretim kapasitesi artırıldı.
Keçiören Belediyesi AR-GE Merkezi tarafından başlatılan sabun üretim kapasitesi artırıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karakaya Mahallesi’nde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi pandemi sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için maske, dezenfektan ve kolonya üretimi yaptı. Daha sonra burada görevli uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde sabun üretimine de başlandı. Çocuk ve yetişkinler için birçok türde sabun üretiminin yapıldığı AR-GE Merkezinde kolonya ve dezenfektan üretimleri de tüm hızıyla devam ediyor.

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Pandemi sürecinde virüsü bahane etmediklerini ve vatandaşların sağlığı için daha çok çalıştıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi başladığında, ‘bize şimdi görev düşüyor, zaman vatandaşımızın yardımına koşma zamanı’ dedik. Gece gündüz kolonya, dezenfektan ve maske üretip dağıttık, vatandaşımızın hizmetkârı olduk. 70 binden fazla ev ve işyerinin dezenfeksiyonunu yaptık. Vatandaşımız bizi aradı, biz de hemen adreslerine giderek dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Herhangi bir ücret almadık. Keçiören dışındaki kamu kurumlarımıza da dezenfeksiyon hizmeti verdik. Çalışmalarımızı kurumsal bir yapıya kavuşturarak AR-GE merkezimizi inşa ettik. Dezenfektan ve maske tedarikinde vatandaşlarımız zorluk çekince hemen üretime başladık. Pandemi ile mücadele etmek için dezenfektan, kolonya ve maske üretip ücretsiz dağıttık. Şimdi de sabun üretiminde iyi bir noktaya geldik.” dedi.

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