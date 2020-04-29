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Keçiören Belediyesi bir yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde Sıfır Artık Projesi kapsamında yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık elde ettik” dedi.
Keçiören Belediyesi bir yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı

Keçiören Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bulvar, cadde ve sokaklara konumlandırdığı 425 adet kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası; 125 adet cam şişe toplama kumbarası ile kurum ve kuruluşlara verilen 12 bin 500 geri dönüşüm toplama ekipmanları sayesinde yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı. 

“SIFIR ATIK PROJEMİZE VATANDAŞLARIMIZI DA DÂHİL EDİYORUZ”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören’de her kesimim dâhil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, “Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama yarışmalarımızla, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el broşürleriyle topyekûn bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz. Bizler, ‘Temizlik imanın yarısıdır’ düsturunu rehber edinmiş bir milletiz. Dünyamıza, sokağımıza ve şehrimize saygı göstereceğiz” diye konuştu. 

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ÇEVRE KAHRAMANLARINA DESTEK

Keçiören Belediyesi, Ovacık çevre yolu kenarındaki ağaçlık alana atılan lastikleri tek tek toplayan Çevreci Şenol Yurddaş’ın örnek davranışına da kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevreci vatandaşımızın 5 ay boyunca toplayarak yol kenarına istiflediği araç lastiklerini almak üzere 20 personel görevlendirdik. Sıfır atık projemize destek veren her bir vatandaşımızın talebini eksiksiz karşılıyoruz, onlar birer çevre kahramanıdır” dedi.

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