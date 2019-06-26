Keçiören Belediyesi Camileri gül suyu ile temizliyor

Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 246 ibadethanenin temizlik çalışmalarını yaptıktan sonra camilere gül kokusu sıkılıyor.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İbadethane ve çevresinin temizliği konusunda belediyelere büyük görev düşüyor. Rutin temizlik çalışmaları kapsamında Keçiören’imizde bulunan cami, cemevi ve mescitlerimizi profesyonel temizlik çalışanlarımız hijyenik hale getiriyor” dedi.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN CAMİLERE GÜL SUYU SIKILIYOR

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 246 ibadethanede kesintisiz olarak sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında ibadethanelerin içi süpürülüp temizlenirken aynı zamanda çevre temizliği de yapılıyor. Temizliğin sonunda halılara gül suyu sıkılarak ibadethanelerde ferah bir ortamın oluşması sağlanıyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YIL BOYU DEVAM EDECEK

Başkan Turgut Altınok, cami, cemevi, mescit ve diğer ibadethanelerin dini vecibelerin yerine getirildiği kutsal mekânlar olmasının yanı sıra toplumdaki sosyal ve kültürel gelişmelere de ışık tutan özel alanlar olduğuna dikkat çekerek, “Kutsal mekânımız olan camilerle birlikte diğer ibadethanelerin bakımlı ve temiz olması oldukça önemli. Vatandaşlarımıza fayda sağlayan her işin aynı zamanda Allah’ın rıza göstereceği işler olduğunun idrakiyle camilerimize ve diğer sosyal alanlarımıza gereken özeni gösteriyoruz. Milli ve manevi sembollerimizden biri olan camilerimiz başta olmak üzere diğer ibadethanelerimizin ihtiyaç duyduğu temizlik ve bakım çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceğiz” diye konuştu.