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Keçiören Belediyesi Çoban Mektebi'ni onardı

Milli mücadelenin önemli simgelerinden Çoban Mektebi ile ilgili Keçiören Belediyesi, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden izin alarak yapının içinde ve dışında titiz bir temizlik çalışması yaptı.
Keçiören Belediyesi Çoban Mektebi'ni onardı

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarihli ve 6913 sayılı kurul kararı vermesinin ardından Subayevleri Mahallesi’nde bulunan ve son yıllarda çürümeye terk edilen Çoban Mektebi ve çevresinde Keçiören Belediyesi’nin görevlendirdiği ve aralarında mimar ve peyzaj mimarlarının da bulunduğu uzman bir ekip temizlik çalışması yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) uzmanları da çalışmada hazır bulundular.

Tarihi yapıya zarar verilmeden, inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulmadan yapılan temizlik çalışması ile Çoban Mektebi etrafındaki ve içindeki çöp yığınları, cam kırıkları, taş yünü atıkları, dökülen boya ve sıva kalıntıları ve yapının etrafını saran yabani otlar titizlikle temizlendi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ziraat Mektebi olarak da bilinen Çoban Mektebi’nde, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde kaldığını ve Halide Edip Adıvar gibi milli mücadeleyi yürüten önemli şahsiyetlerin de burada konakladığını vurgulayarak, “Tarihimizi simgeleyen mekânların korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda duyarlı olunması gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ve milli mücadelenin simge yerlerinden biri Keçiören’dir ve buradaki Çoban Mektebi’dir. Milli mücadelenin Anadolu'ya yayılmasına tanık bir mekân burası. Mücadelenin yaygınlaşması için buradan telgraflar gönderilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk heyeti temsil üyeleriyle burada konaklamıştır. Tarihi önemi büyük bu yapı ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Milli şuurun güçlenmesi, tarihi yapıların hak ettiği değeri görmesi bizim sorumluluğumuz ve aynı zamanda tarihe, kahramanlarımıza borcumuzdur. Bu açıdan Çoban Mektebinin temizliğini belediye olarak üstlendik” diye konuştu.
 

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