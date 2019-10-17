Keçiören Belediyesi ev tatlıları satan esnaf Ülkü Çay’a plaket verdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ev tatlıları satan esnaf Ülkü Çay’a hijyen, temizlik ve düzen konusundaki titizliğinden ötürü örnek esnaf plaketi verdi.

Keçiörenli’lerin sağlık ve huzurunu korumak amacıyla işyeri denetimlerini büyük bir titizlikle ara vermeden sürdüren Başkan Altınok, Nuri Pamir Caddesi’nde esnaflık yapan Ülkü Çay’ı esnaf gezileri sırasında ziyaret etti, titizliğini ve özenini beğendiği Çay’a hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Altınok, Ahilik kültürüne uygun esnaflık yapmasından ötürü Çay’ı plaketle ödüllendirdi. Altınok, “Ahilik geleceğine uygun ve vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek esnaflık yapan kardeşimize örnek esnaf teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük. Kendisine şükranlarımı sunuyor; aynı titizliği sürdürmesi temennisiyle bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

“AHİLİĞE GÖRE ESNAF GÜVENİN SİMGESİ OLMALI”

Ahilik kültürünün önemine de değinen Başkan Altınok, “Bu coğrafyadaki bin yıllık tarihimizin en önemli taşlarından birisi Ahi Evran öncülüğünde kurulan ahiliktir. Yaklaşık bin senedir Anadolu topraklarına hâkim olan Türk toplumunda ahlaklı olmak büyük bir öneme sahiptir. İş ve meslek yaşamında da bu ahlakın korunması için Ahilik teşkilatı oluşturulmuştur. Ahilik anlayışında, kendinden önce başkalarını düşünmek, hak ettiğinden fazlasını istememek, yeteneğine göre meslek seçmek, ticarete hile karıştırmamak gibi tevazu içeren düşünceler hâkimdir. Esnaf, toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin âdeta teminatıdır. En önemlisi de esnaf, güvenin timsali, emin olma sıfatının, dürüstlüğün simgesidir” diye konuştu.

Ülkü Çay da işini her zaman titizlikle ve özenle yaptığını belirterek, Başkan Altınok’un beğenisini kazandığı için mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirtti.

Altınok daha önce de 12 yıldır esnaflık yapan Ümüt Bozok’a hijyen, temizlik ve düzen konusundaki titizliğinden ötürü örnek esnaf plaketi vermişti.

KEÇİÖREN ZABITASI GECE VE GÜNDÜZ DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Altınok, Zabıta Müdürlüğü`nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerinin ilçe genelinde özellikle gıda üretim ve satış yerlerinde yaptığı denetim ve kontrollerde, işletmelerin genel temizliğini, hijyen durumunu, gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini, gıda maddelerinin muhafaza şartlarını, depolanmasını, fiyat etiketlerini, çalışan personelin kıyafetlerini, sağlık muayene kartlarını titizlikle incelediği bilgisini de paylaştı.