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Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi göçmenlerin hayatını kolaylaştırdı

Yabancı uyrukluların sağlık, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Göçmen Hizmetleri Merkezi göçmenlerin hayatını kolaylaştırdı. 
Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi göçmenlerin hayatını kolaylaştırdı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Göçmen Hizmetleri Merkezi vasıtasıyla göçmenlerin topluma entegre olma süreçlerinin hızlandığına vurgu yaptı.
Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi açıldığından bu yana eğitim, iş, meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere 5 farklı uzmanlık alanında 14 bin 732 göçmen ve mülteciye danışmanlık, bilgilendirme hizmeti veren merkez, toplumsal uyuma da katkı sağlıyor.
Keçiören Belediyesi'nin yanı sıra Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) iş birliğinde çalışmalarını yürüten merkezden son bir yılda hizmet alanların büyük bir kısmını Iraklılar oluşturuyor.  4 bin 417 Iraklı, bin 880 Suriyeli ve 373 Afgan son bir yılda farklı konularla ilgili merkezden hizmet aldı.

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ÇOCUKLARA ÖZEL SANAT VE TÜRKÇE KURSLARI

Göçmen Hizmetleri Merkezi tarafından eğitsel faaliyetler ve sosyal uyum koordinatörlüğü adı altında özellikle çocuklara yönelik bilgisayar, müzik, resim, spor ve Türkçe dil kursları düzenlenirken, Keçiören ve Ankara’yı daha yakından tanımalarını sağlayan kültürel geziler ve becerilerini keşfetmelerini sağlayan atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.
Kadın ve aile sağlığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapan merkez ayrıca “Haklarımı Biliyorum" eğitimleriyle de hukuki statüleri, kimlik edinme süreçleri ve temel hakları konusunda bilgi alma imkanı sunuyor.


 

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