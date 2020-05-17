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Keçiören Belediyesi hem üretiyor hem de tasarruf sağlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye ait metal ve ahşap atölyelerine kazandırılan yeni ekipmanlarla mobilya üretiminin üretim kapasitesini artırdıklarını ve mobilya giderlerinden tasarruf sağlanacağını belirtti.
Keçiören Belediyesi hem üretiyor hem de tasarruf sağlıyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki kamusal alanlarda kullanılmak üzere ahşap ve metal atölyelerinde üretilen ahşap ve metal malzemelerin üretimini teknolojik ekipmanlarla daha hızlı bir şekilde sağlamak için çizicili yatar daire makinası, profil freze makinası, CNC sac kesme ve sac bükme makinalarının kurulumunu gerçekleştirdi. 

“TEKNOLOJİK EKİPMANLA ÜRETİM HIZINI VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRDIK”

Başkan Turgut Altınok, üretim hızı ve hizmet kalitesi anlamında büyük fayda sağlayan teknolojik ekipmanları belediye envanterine dahil etmeye devam edeceklerini belirterek, “Kamu hizmetini kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yerel yönetimlerin temel prensiplerinden biri olmalıdır. Bu anlamda gerek yeni hizmet araçlarını gerekse diğer hizmet ekipmanlarını belediyemizin envanterine katarak belediyecilikte örnek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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PARKLARIN KAMELYA VE AHŞAP BANKLARI ATÖLYEDEN

Başkan Altınok, ahşap ve metal atölyelerindeki üretimin yüzde 50 hızlandığını da belirterek şu bilgileri verdi:
“Ovacık’ta bulunan atölyelerimize yeni çizicili yatar daire makinası, profil freze makinası, CNC sac kesme ve sac bükme makinaları alarak kendi üretimimiz olan ürünlerimizi ilçemizdeki parklarda, hizmet içi alanlarda, yangın çıkan ve su basan evlerimizdeki mobilyaları yenilemede kullanıyoruz. Atölyelerimizde personelinin kullanmaya başladığı ahşap ve metal şekillendirme ekipmanları sayesinde ilçede yapımına devam edilen parklarda ihtiyaç duyulan ahşap bank ve kamelyaların temini daha hızlı bir şekilde sağlanacak.”

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