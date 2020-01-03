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Keçiören Belediyesi hükümlüleri topluma kazandırıyor

Keçiören Belediyesi ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülerin kamu yararına çalışması konusunda geliştirilen işbirliği devam ediyor. 
Keçiören Belediyesi hükümlüleri topluma kazandırıyor

20 Temmuz 2005 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile kurulan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için Keçiören Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hükümlülerin ihtiyaç duydukları eğitimler verilerek daha sonra Keçiören Belediyesi bünyesinde çeşitli iş kollarında kamu yararına çalışmalarına imkân sağlanıyor. Hükümlüler, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri müdürlükleri tarafından yürütülen ağaç dikim, çevre düzenleme ve inşaat işleri gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hükümlülerimizin tekrar suç işlemesini önlemek, mağdur olan vatandaşa verilen zararın azalmasına yardımcı olmak ve cezalara alternatif olacak çalışmalarla hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak için Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gayet verimli bir çalışma yürütüyoruz” dedi. 

“TOPLUMUN FAYDASINA OLAN BİR UYGULAMADIR”

Başkan Altınok, hükümlülerin kamu yararına yaptığı çalışmaları isabetli bir adım olarak değerlendirerek, “Mahkemelerimizin verdiği kararlar doğrultusunda belli bir süre denetimli serbestlikten faydalanan sanık veya hükümlüler devlet kurumlarının ihtiyaç duyulan alanlarında çalıştırılması toplum faydasına olan bir uygulamadır. Bizlerde bu konuda elimizden gelen desteği ve iş birliğini yapıyoruz” diye konuştu.

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