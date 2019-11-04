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Keçiören Belediyesi huzurevinde kalan büyükler için fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen fiziksel aktivite etkinliği ile deformasyona uğrayan eklemleri rahatlatma ve hareketsizlikten kaynaklı ağrıları azaltma hedefleniyor.
Keçiören Belediyesi huzurevinde kalan büyükler için fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi

HAREKETLİ YAŞAMA DAVET

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen fiziksel aktivite etkinliği ile güngörmüş büyükler hareketli yaşama davet ediliyor. Belirli periyotlarda bir ay boyunca devam edecek etkinlikte düzenli yapılan egzersizlerle kan dolaşımı hızlandırılarak, hareketlilik kazandırma (mobilite testi) amaçlanırken, egzersizlerin zorlayıcı olmamasına ekstra hassasiyet gösteriliyor.

“HİZMETİN EN GÜZELİNE LAYIKLAR”

Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak her fırsatta hayır dualarını alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, zaman ve sevgi verilerek yapılan hizmettir. ‘Huzurevi bizim Sevap Merkez Bankamız’, burada rıza, gönül ve dua almak önemli. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm alemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır, hele de anne, babaysa. Bizler burayı asla ihmal etmeyecek, hizmetin en güzelini, en kalitelisini vermeye devam edeceğiz” dedi.

“BU SAYEDE KİLO DA VERECEĞİZ”

Huzurevi sakinleri bu etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bu sayede ağrılarımız hafifleyecek, çok hareketsiz kalıyor ve kilo alıyoruz, günlük bu hareketleri alışkanlık haline getirelim de kilo da verelim, efsane Başkanımızdan Allah razı olsun, çok dua ediyoruz” ortak görüşünü dile getirdiler.

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