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Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisine başvuru yapan 122 kişiye iş imkanı

Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisine başvuru yapan 122 vatandaşa çeşitli meslek dallarında yeni iş imkânı sundu.
Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisine başvuru yapan 122 kişiye iş imkanı

İstihdam seferberliği kapsamında 3 ay önce hizmete başlayan Keçiören Kariyer Ofisine başvuru yapan 5 bin 901 vatandaştan 1531’i çeşitli meslek dallarında mülakata gönderilirken, 122 vatandaşa ise iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 50 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisine, kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor. Kariyer Ofisi, iş ilanı için işverenlere ücretsiz ilan yayınlama olanağı sağladığı gibi iş arayan vatandaşların gerçekleştirdikleri görüşmelerde de kolaylık sağlıyor.

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“YETENEĞE GÖRE MÜLAKAT YAPILIYOR”

İş arayanların, Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenlerle görüştürüldüğü belirten Başkan Altınok, “Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadırlar” diye konuştu.

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