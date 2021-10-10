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Keçiören Belediyesi Konservatuarı Ön Kayıtları Başladı

Keçiören Belediyesinde yeni dönem konservatuvar çalışmaları kapsamında ön kayıtlar başladı.
Keçiören Belediyesi Konservatuarı Ön Kayıtları Başladı

Keçiören’in sanatsal ve kültürel etkinliklerin merkezi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için belediye konservatuvarımıza ön kayıtları almaya başladık. Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat sunuyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarında yeni dönemde gitar, keman, bağlama, ud, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu branşlarında eğitimler verilecek. 11 farklı branşın yer aldığı ücretsiz konservatuvar için http://kcr.tc/onkayit adresi üzerinden online başvurular alınıyor. 

Keçiören’in konserler şehri olduğunu anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin yeniden yapılmaya başladığını aktararak, “Ulusal ve uluslararası ölçekte sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Konservatuvarımızla türkülerimize ve kültürümüzün parçası diğer müziklerimize can veren yeni sanatçılarımızı yetiştiriyoruz. Sanatçılarımızın sazlarıyla ve sözleriyle icra ettikleri eserler sayesinde kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Türk milleti var olduğu sürece gönül ezgilerimizin yaşayacağına gönülden inanıyorum.” diye konuştu. 

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