Keçiören Belediyesi Kösrelik köyü göletinin etrafına yeni mesire alanı yapıyor

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan göletin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Köselik köyündeki gölet etrafına inşa edilen mesire alanının yapımına tüm hızıyla devam edildiğini belirtti. Altınok, “170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Kösrelik Mesire Alanımız, Kösrelik göletiyle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olacak. Vatandaşlarımızın doğayla baş başa keyifli vakit geçirebileceği yeni mesire alanımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Kösrelik göletiyle birlikte 220 bin metrekare alana inşa edilecek mesire alanının çevresine, ‘bin 702’ metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor. 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesinin yer alacağı mesire alanına mangal için barbekü de konulacak.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ FIRSATI SUNACAK

Kösrelik Mesire Alanı’nın Ankara’nın gözde mekânlarından biri olacağını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak ve yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmak isteyen tüm vatandaşlarımız Kösrelik Mesire Alanımızda vakit geçirmekten büyük keyif alacaklar. Burası bir yandan mangal keyfi yapmak isteyenlerin öte yandan spor ve doğa yürüyüşü meraklıları için önemli bir mekân olacak.”