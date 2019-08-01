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Keçiören Belediyesi kurbana özel seminer verdi

Keçiören Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için “Kurban kesimi, pay edilmesi ve muhafazası” konulu eğitim semineri düzenledi. 
Keçiören Belediyesi kurbana özel seminer verdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban çalışmalarıyla amacımız irşattır. Bu irşadı en güzel şekilde gerçekleştirmenin ve Belediye olarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Halkımızın sağlığı, doğru bilgilenmesi birinci önceliğimizdir” mesajı verdi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, İrfaniye Cami İmam Hatibi Mücahit Güzel’in konuşmacı olduğu seminere MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ her Kurban Bayramında yaklaşık 950 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvanın kurban edildiği bilgisini paylaşarak doğru bilinen yanlışlara değindi.
Zoonoz hastalıklar ve hijyen kurallarını anlatan Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, kurban etinin muhafazası ile ilgili bir sunum yaptı.

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UYGULAMALI ANLATILDI

Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de kurbanın ekonomik boyutu, kesim öncesi ve sonrası işlemler ve kurban alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde dururken, İrfaniye Cami İmam Hatibi Mücahit Güzel kurbanın dini boyutu ve kelime anlamına dair bilgiler paylaştı.
Eğitim semineri sonrasında bir kurbanın etlerinin parçalanması uygulamalı olarak gösterildi.

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