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Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulu dezenfekte etti

Keçiören Belediyesi, bugün uygulanacak olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde ilçe sınırları içerisinde bulunan 81 resmi ve özel okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte ederek öğrencilere sağlıklı bir ortam hazırladı. 
Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulu dezenfekte etti

Keçiören Belediyesi, koronavirüs  (Kovid-19) salgınına karşı kurduğu özel dezenfekte ekibiyle ilçe genelindeki  51 mahallede sürdürdüğü çalışmalarını okullarda yoğunlaştırdı. 20 Haziran 2020 Cumartesi uygulanacak LGS öncesinde ilçedeki 81 resmi ve özel okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte eden ekipler, şimdiye kadar toplamda 20 bin 198 ayrı noktada dezenfekte ve hijyen çalışması yürüttü. 

BAŞKAN ALTINOK: “İLÇEMİZİ HİJYENİK HALE GETİRİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “LGS öncesinde özellikle okullarımızda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tavsiyelerine paralel olarak ilçemizi hijyenik hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

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“24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ”

Temizlik İşleri ve Çevre Koruma müdürlüklerinin dezenfekte çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüğünü de vurgulayan Altınok, şunları aktardı:
“Temizlik ve dezenfekte ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Şimdiye kadar; yüzme havuzu, okul, cami, cem evi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 20 bin 198 ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttük.”


 

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