Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerinden Bağlum'da Bostan Ziyareti

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'a kurulan 19 dönümlük bostan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından ziyaret edilen doğal bostan, içinde bulundurduğu doğal mahsulleri ile büyük beğeni topladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki her kesimin faydalandığı bostanı önümüzdeki yıl daha geniş bir alana kurarak tarımsal üretimi ve ata tohumunun yaygınlaştırılması projesini kapsamlı hale getireceklerini söyledi.

Altınok, bostanın yanı sıra üzüm bağı, meyve, lavanta, kekik ve gül bahçesi kurduklarının da bilgisini paylaşarak, “Geçmişte bize ata tohumlarımızı kötülediler. Köyden kente göç ile birlikte doğal ata tohumlarımızı kaybettik. Şimdi raf ömrü uzun hibrit tohumlar tercih ediliyor. Ama biz ata tohumlarımızın peşindeyiz. Bostanımızda yetiştirdiğimiz tüm sebzelerimiz ata tohumundan üretilmiştir. Tattığınızda lezzetinden de anlaşılıyor.” dedi.