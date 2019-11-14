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Keçiören Belediyesi Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunuyla da çocukları eğlence ve bilinçlenmeye davet ediyor

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 6 -10 yaş grubuna hitap eden “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunu her Perşembe Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 11.00 ve 14.00 saatlerinde çocuklarla buluşuyor. 
Keçiören Belediyesi Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunuyla da çocukları eğlence ve bilinçlenmeye davet ediyor

Ağlayarak istediklerini yaptırmaya çalışan bir kız çocuğunun hikâyesinin anlatıldığı oyunda ayrıca çevrenin korunmasına yönelik de mesajlar veriliyor. Ücretsiz olarak sezon boyunca sahnelenecek oyunun Yönetmenliğini Sedat Aslan senaristliğini ise Serpil Altınok üsteniyor.
Bilgisayar ve internet bağımlılığının tehlikelerine vurgu yapan her Cumartesi – Pazar Saat 12.30’da çocuklarla buluşan “Keloğlan ile Aliş” oyununu ise şu ana kadar 3 bin 500 çocuk izledi.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle hem öğrenmesi hem de eğlenmesini arzu ediyoruz. Canlandırılarak öğretilen bilgiler çocuklar için daha kalıcı oluyor ve öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Keçiören ve Ankara`daki tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.

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