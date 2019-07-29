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Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için ‘çiçek budama eğitimi’ düzenledi

‘Keçiören yeniden güller şehri olacak’ ifadesini her fırsatta dile getiren Başkan Turgut Altınok, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu yaşamasını arzuluyor, bu doğrultuda çalışıyoruz, personelimizi de doğru bilgiyle donatıyoruz” mesajı verdi.
Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için ‘çiçek budama eğitimi’ düzenledi

UYGULAMALI EĞİTİM

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından verilen eğitim park ve bahçelerde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygun budama zamanı, budama kuralları, budama şekilleri, bitki hastalıkları gibi konu başlıklarını içeren eğitimde doğru budama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi. 
Eğitime katılanlar bitki budamaya ilişkin merak ettikleri detayları da sordular. Eğitimin ardından uygulama alanına geçen personel, bitki budaması yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.

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YEŞİL KEÇİÖREN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Yeşil alan çalışmalarına ve peyzaja ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:
“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören hepimizin ortak arzusu, ortak hedefi, 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”

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