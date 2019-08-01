Keçiören Belediyesi parklara su sebili koydu

Keçiören Belediyesi, Atatürk Bahçesinde sıcak yaz günlerinde spor yapan ve parkta vakit geçiren vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda yürüyüş yoluna su sebili yerleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Belediyeye bağlı ekipler, Keçiören’in ağaçlandırma çalışmalarını park ve bahçe düzenlemelerini süratle yaparken, parklarda gördükleri eksiklikleri de yerinde tespit ediyor. Ekipler, Atatürk Bahçesi’nde spor yapan ve parkta vakit geçiren vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili koyarak spordan sonraki su ihtiyacına dair de çözüm sunmuş oldu.

Keçiören’in tarihi çeşmeleri ile de gözde olduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “Keçiören’in marka değerini güçlendirmek ve yıldızını yine parlatmak için hızlı bir şekilde dört koldan çalışıyoruz, gördüğümüz eksiklikleri anında gideriyor, sorunları da yerinde tespit ediyoruz. Keçiören tarihi değerlerine de sahip çıkan bir kent, mahallelerimize tarihi formda yaptığımız çeşmelerimizin kırılan ve tahrip olan çinilerini değiştirdik. Mermerlerini temizledik, eskimiş, yıpranmış ve bozuk muslukları yenileriyle değiştirdik. Bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın soluklandığı en kalabalık parkımız olan Atatürk Bahçemizin yürüyüş yoluna da su sebili yerleştirdik. Vatandaşlarımızın parklarda ve açık havada daha çok vakit geçirmesini ve spor yapmasını teşvik ediyoruz” dedi.

Başkan Altınok, kendilerine gelen her talebi değerlendirdiklerinin, gece gündüz demeden Keçiören’i adım adım gezerek ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerinin de altını çizdi.



