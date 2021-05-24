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Keçiören Belediyesi sulama tankeri kiralayacak

Keçiören Belediye Başkanlığı, ihale ile 5 aylığına 5 adet sulama tankeri kiralayacak.
Keçiören Belediyesi sulama tankeri kiralayacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Keçiören Belediye Başkanlığı, ihale ile 5 aylığına 5 adet sulama tankeri kiralayacak. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.06.2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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