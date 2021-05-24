Keçiören Belediyesi sulama tankeri kiralayacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Keçiören Belediye Başkanlığı, ihale ile 5 aylığına 5 adet sulama tankeri kiralayacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.06.2021
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Keçiören Belediye Başkanlığı, ihale ile 5 aylığına 5 adet sulama tankeri kiralayacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.06.2021
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.