  • BIST 101.110
  • Altın 383,597
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Keçiören Belediyesi ‘Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’ projesine hız kazandırdı

Keçiören Belediyesi, üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer alacağı 400 araçlık otopark projesiyle birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesinin de inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Keçiören Belediyesi ‘Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’ projesine hız kazandırdı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören’e kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

 “DİNLENMEK VE EĞLENMEK UĞRAK NOKTASI”

Başkan Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın iç donanımı ve dışardan görünüşü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacağını belirtirken, turistik açıdan da Keçiören’in vizyonunu ortaya koyacağını kaydetti. Altınok, “Meydan projemizi tamamladığımızda burası vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Meydanımız, estetik görünüşü ve büyüklüğü itibariyle de ilçemizi ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakacak” diye konuştu. 

dsa_2916-copy.jpg

“MEYDANDA MÜZİK, IŞIK VE SES GÖSTERİSİ YAPILACAK”

Meydan projesine ilişkin teknik bilgiler de veren Altınok, şunları aktardı:
“Müzik, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alacak. Bunlardan 28'i platformda bulunan kuru havuzda, 26’sı ise alt kısımdaki havuzda faaliyet gösterecek. Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu yer alacak. Bu yürüyüş yolunda da vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi yer alacak. Müzikli dans oyunlarının da yapılacağı havuzumuzda suyun görsel şölenini renklendirmek için 115 adet kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) aydınlatmamız yer alacak.”


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’den vatandaşa psikolojik destek03 Mayıs 2020 Pazar 05:11
  • Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürdü03 Mayıs 2020 Pazar 04:09
  • Kızılcahamam’da motivasyon şarkısı03 Mayıs 2020 Pazar 03:08
  • Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor 03 Mayıs 2020 Pazar 02:06
  • Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleşti03 Mayıs 2020 Pazar 01:04
  • Büyükşehir’den sulamada tasarruf dönemi 03 Mayıs 2020 Pazar 00:02
  • Güdül Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:32
  • Pursaklar’da ramazan davulcuları iş başında02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:17
  • Mamak Büyükkayaş Mahallesi baştan sona dezenfekte edildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:15
  • Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti