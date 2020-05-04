Keçiören Belediyesi ‘Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’ projesine hız kazandırdı

Keçiören Belediyesi, üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer alacağı 400 araçlık otopark projesiyle birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesinin de inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören’e kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“DİNLENMEK VE EĞLENMEK UĞRAK NOKTASI”

Başkan Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın iç donanımı ve dışardan görünüşü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacağını belirtirken, turistik açıdan da Keçiören’in vizyonunu ortaya koyacağını kaydetti. Altınok, “Meydan projemizi tamamladığımızda burası vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Meydanımız, estetik görünüşü ve büyüklüğü itibariyle de ilçemizi ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakacak” diye konuştu.

“MEYDANDA MÜZİK, IŞIK VE SES GÖSTERİSİ YAPILACAK”

Meydan projesine ilişkin teknik bilgiler de veren Altınok, şunları aktardı:

“Müzik, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alacak. Bunlardan 28'i platformda bulunan kuru havuzda, 26’sı ise alt kısımdaki havuzda faaliyet gösterecek. Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu yer alacak. Bu yürüyüş yolunda da vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi yer alacak. Müzikli dans oyunlarının da yapılacağı havuzumuzda suyun görsel şölenini renklendirmek için 115 adet kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) aydınlatmamız yer alacak.”



