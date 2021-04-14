Keçiören Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi 

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde ilçedeki marketlerde fiyat ve kalite denetimlerinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mübarek Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerimizi tamamladık. Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz.” dedi.

RAMAZAN BOYUNCA DENETİM

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde market ve unlu mamul satışı yapan ticarethanelerde fiyat, kalite ve hijyen denetimlerinde bulundu. Fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

“HAKSIZ KAZANCIN KARŞISINDAYIZ”

Haksız kazancın karşısında olduklarını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarları, alışveriş merkezleri ve marketlerimizi bir yandan zabıta ekiplerimiz denetliyor bir yandan da bizzat ben denetliyorum. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan cezai işlemleri uyguluyoruz. Ramazanda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler.” ifadelerini kullandı.