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Keçiören Belediyesi engellilere özel Ankara Kalesi içerisindeki Rahmi Koç Müzesine gezi düzenledi

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Danışma Merkezi tarafından organize edilen gezi ile Rahmi Koç Müzesini gezen engelliler ve aileleri bol bol fotoğraf çektiler. 
Keçiören Belediyesi engellilere özel Ankara Kalesi içerisindeki Rahmi Koç Müzesine gezi düzenledi

Engelliler, hasta refakatçilerine sosyal destek sağlamak amacıyla düzenlenen gezilerin devam edeceği müjdesini veren Başkan Turgut Altınok “Engellilerin yüzlerinin ve gözlerinin içinin güldüğüne şahit olmak bizim için de büyük bir mutluluk. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Engelsiz kentler ve engelsiz yaşam için 1994 yılından beri başladığımız hizmetleri devam ettiriyoruz. O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Apartmanlara asansör zorunluluğu getirdik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize.”

“İYİ Kİ VARSIN TURGUT BAŞKAN”

Engelliler ve aileleri hayata katılmalarına ve birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ederken, “Bizi hep korudu, kolladı, yardımcı oldu, işte o yüzden gönlümüzde ‘Efsane Başkan’ olarak yer etti, iyi ki varsın Turgut Başkan” ifadesini kullandılar.


 

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